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غدًا.. أكاديمية الأزهر تبدأ تدريب الأئمة للتعامل مع ثورة المعلومات

09:04 م السبت 30 نوفمبر 2019
غدًا.. أكاديمية الأزهر تبدأ تدريب الأئمة للتعامل مع ثورة المعلومات

حفل افتتاح أكاديمية الأزهر - ارشيفية

كتب- محمود مصطفى:

تبدأ أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، غدًا الأحد، عددًا من الدورات التدريبية المتخصصة، للأئمة والوعاظ، وأعضاء لجان الفتوى المصريين، تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وبالتنسيق بين مجمع البحوث الإسلامية، وجامعة الأزهر الشريف.

وتستهل الأكاديمية تلك الدورات بدورتي (التعريف والتعامل مع ثورة المعلومات - وعلم الفلك الشرعي)، وتستمر فعاليات الدورتين لمدة أسبوع، يحاضر فيها مجموعة من الأساتذة المتخصصين بجامعة الأزهر الشريف.

وقال الدكتور محمد عيسى رئيس الأكاديمية، إن الهدف من الدورة تطوير العمل الدعوي والتوعوي، عن طريق رفع المستوى الثقافي للأئمة والوعاظ، وأعضاء لجان الفتوى، وتقديم الدعم لهم فيما يخص التعامل مع وسائل الإعلام المختلفة بصفة عامة، ووسائل التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" بصفة خاصة؛ ليكونوا على دراية كاملة بمجريات العصر وتطوراته، فضلًا عن إمدادهم بالخبرات العملية والعلمية التي تمكنهم من التعامل مع القضايا الفكرية المثارة بفكر مستنير.​

أكاديمية الأزهر مجمع البحوث الإسلامية جامعة الأزهر الشريف الأزهر الشريف

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