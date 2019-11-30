إبراهيم داود: الأيام مرّت سريعًا على وفاة "فؤاد نجم"

كتب - محمد عاطف:

قال الشاعر إبراهيم داود، عضو مجلس أمناء جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية، إن الأيام مرت سريعا على وفاة "نجم"، رغم أن الأيام تمر بطيئة في المعتاد.

جاء ذلك في كلمته خلال حفل توزيع جوائز أحمد فؤاد نجم، اليوم السبت.

وأضاف داود أن "مجلس أمناء الجائزة سيأخذ عددًا من الملاحظات التي وضعتها لجنة التحكيم في الاعتبار"، متابعًا: "لنا عتاب على الزملاء الصحفيين الذين أعلنوا عن الفائزين مسبقًا، ونتمنى ألا يتكرر ذلك في الدورات المقبلة".

وبدأ مساء السبت، حفل توزيع جوائز أحمد فؤاد نجم، في شعر العامية لعام 2019، والتي ترعاها مؤسسة "ساويرس" للتنمية الاجتماعية.

وجاء على رأس الحضور رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، والدكتور محمد العدل، والدكتور محمد أبوالغار، والشاعر زين العابدين فؤاد، إلى جانب الفائزين بالجائزة.

وضمت القائمة القصيرة للمرشحين للفوز بالجائزة هذا العام: مينا ثابت عن ديوانه "ما وراء الكنيسة"، جورج راتب عن ديوان "اتجاه حلوان"، مصطفى أبو مسلم عن ديوان "ملاذ أخير لوحش مفترس"، أحمد الجميلي عن ديوان "لايق دعا الحلاج عليك"، وائل فتحي عن ديوان "العادي ثائرا وشهيدا"، مصطفى ناصر عن ديوانه "تفاصيل سرية جدا"، ربيع حامد عن ديوان "آخر سؤال للخضر"، أحمد الطحان عن ديوانه "الضريبة 40%".