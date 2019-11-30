بمشاركة 22 دولة.. العلمين الجديدة تستعد لاستقبال بطولتين رياضيتين

كتب- محمد عبدالناصر:

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال جولته التفقدية بمدينة العلمين الجديدة، الاستعدادات النهائية لاستضافة بطولتي "كانوي وكياك" العربية والأفريقية للتجديف بالبحيرات، في المنطقة الشاطئية بالمدينة.

وأوضح المهندس أسامة عبدالغني، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، أن المدينة تستضيف البطولتين في الفترة من 9 إلى 13 ديسمبر المقبل، بمشاركة 22 دولة عربية وأفريقية، تحت رعاية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة المقاولون العرب.

كما استعرض وزير الإسكان، جهازًا جديدًا نفذته إحدى الشركات المصرية، ويعمل على تكثيف بخار الماء المتواجد في الهواء، وتحويله إلى مياه شرب نقية، في إطار الجهود المبذولة لاستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، بالمدن الجديدة، خاصة مدن الجيل الرابع.

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