بيت الأمة: مبادرة "الوفد مع المرأة" تهدف لتمكينها في شتى المجالات

كتبت- ميرا إبراهيم:

أكدت أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، على أن الحزب تحت قيادة رئيسه المستشار بهاء الدين أبوشقة، أصبح أكثر تفاعلا مع القضايا المجتمعية خاصة التي تهم محدودي الدخل والشباب والمرأة .

وقالت رئيس اللجنة في بيان لها، إن الحزب أطلق العديد من المبادرات خلال الفترة الماضية بهدف التواصل مع المواطنين ولتحمل مسئوليات الوطنية تجاه المجتمع، وكان أبرز تلك المبادرات مبادرة "الوفد مع المرأة"، والتي تهدف لتمكين المرأة في شتى المجالات وتقديم يد العون لها لتحقيق ذلك .

وأشارت «رمزي» إلى أن الحزب يواصل فعاليات مبادرة «الوفد مع المرأة» وسينظم اليوم السبت لقاء جماهيريا يشارك فيه عدد من الشخصيات العامة والسياسية، بقاعة المؤتمرات الكبري بجامعة أسيوط، وسيتم خلال اللقاء تقديم عدد من الهدايا والمساهمات العينية للمرأة المصرية من أجل مواجهة أعباء الحياة ولتكون أكثر فاعليه داخل المجتمع ومساعدتها علي إقامة مشاريع لتكسب منها لقمة عيش تمكنها من تحسين مستواها الاقتصادي.

وأضافت رمزي، أن "بيت الأمة" يعقد آمالا كبيرة على المرأة المصرية ويؤمن بقدراتها الخارقة وهذا ما أثبتته الجارب التاريخية علي مر العصور، ومدي كفاحها وخدمتها للوطن، ولذا يولي الوفد للمرأة أهتماما كبيرة ويؤمن بقدرتها علي تحقيق الأفضل للوطن من خلال مشاركتها في شتي المجالات وخاصة الجوانب السياسية والاقتصادية.