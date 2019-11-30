دورة "المنافسة العادلة بين شركات الطيران" تختتم أعمالها بالقاهرة

كتب- محمد عبيد:

اختتمت فعاليات الدورة التدريبية حول "قواعد المنافسة العادلة بين شركات الطيران"، والتي استضافتها سلطة الطيران المدني ونظمتها المنظمة العربية للطيران المدني، وشارك بها 14 متدربا من مصر والسعودية والعراق.

ومن جانبه قدم الطيار سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني الشكر للمهندس عبد النبى منار مدير عام المنظمة علي الجهود المبذولة من المنظمة في سبيل دعم الطيران المدني في جميع الدول العربية، وأضاف الحفني أن مثل هذه الدورات تساهم فى توعية وتأهيل العاملين في قطاع الطيران، إضافة إلى تبادل الخبرات لدى العاملين بسلطات الطيران بالدول الأعضاء بالمنظمة.

تهدف الدورة إلى تزويد المتدربين بقواعد المنافسة في القوانين المختلفة وقواعد المنافسة في "الايكا" والاتحاد الأوروبي.​