أكثر الكلمات إنتشاراً

حركة المحافظين طارق عامر مشروعات بورسعيد مهرجان القاهرة السينمائي سد النهضة ممالك النار البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

بالصور "الزراعة" تعلن افتتاح موسم الصيد بمزرعة برسيق

03:06 م السبت 30 نوفمبر 2019
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة

كتب- أحمد مسعد :

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، افتتاح موسم الصيد بمزرعة برسيق للاستزراع السمكي في محافظة البحيرة، التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

وقال الدكتور خالد السيد رئيس الهيئة، إن مزرعة برسيق تطبق نظم الاستزراع شبه المكثف لتحقيق التنمية الرأسية فى قطاع إلاستزراع السمكي، لافتا إلى أنه من المستهدف الموسم الحالي تحقيق إنتاجية تتراوح ما بين 10 إلى 12 طن للفدان، حيث يتنوع إنتاج تلك المزرعة من أسماك البلطي والبوري والطوبار. بحسب بيان.​

موسم الصيد مزرعة برسيق وزارة الزراعة البحيرة الثروة السمكية

الخبر التالى:

لمنع انتشار القمامة.. مقترح برلماني باستغلال أسفل الكباري في زراعة الخضرة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:لحظة بلحظة.. الزمالك 0 - 2 مازيمبي