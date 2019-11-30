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"راح في غيبوبة".. الكشف عن تفاصيل اللحظات الأخيرة لوفاة النائب بدوي دسوقي

02:28 م السبت 30 نوفمبر 2019
"راح في غيبوبة".. الكشف عن تفاصيل اللحظات الأخيرة لوفاة النائب بدوي دسوقي

النائب محمد بدوي دسوقي

كتب- محمد نصار:

كشف النائب منتصر رياض، عضو مجلس النواب عن الدائرة الأولى قسم شرطة الجيزة، عن تفاصيل وفاة النائب محمد بدوي دسوقي، عضو المجلس عن نفس الدائرة وعضو لجنة النقل والمواصلات عن محافظة الجيزة، أمس الجمعة، خلال حفل زفاف ابنته.

وقال رياض، لمصراوي، اليوم السبت، إن محمد بدوي دسوقي لم يكن يعاني من أي أزمات صحية خلال الفترة السابقة: "لم يعاني من مشكلات صحية قبل وفاته واللي حصل قدر ربنا".

وبشأن تفاصيل الوفاة، أوضح: "كنا واقفين في الفرح بنستقبل المعازيم وبعد كده كان واقف بالقرب من العروسة وفجأة مع بداية أول فقرات الفرح الغنائية مسك صدره ووقع وراح في غيبوية".

وتابع عضو مجلس النواب: "نقلناه بسرعة إلى مستشفى الأنجلو ولكن كان قد توفى، وتم الانتهاء من مراسم الدفن منذ قليل في مقابر تابعة لمحافظة الجيزة على طريق الفيوم، وسيُقام العزاء في شارع البحر الأعظم بالجيزة".

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