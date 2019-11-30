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غدًا.. "العربية للطيران المدني" تعقد دورة عن "حماية حقوق المسافر الجوي"

02:05 م السبت 30 نوفمبر 2019
غدًا.. "العربية للطيران المدني" تعقد دورة عن "حماية حقوق المسافر الجوي"

الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني

كتب- محمد عبيد:

تستضيف سلطة الطيران المدني المصري، غدًا الأحد، دورة تدريبية تعقدها المنظمة العربية للطيران المدني بعنوان "حماية حقوق المسافر الجوي"، بحضور متدربين من دولتي السعودية والعراق، فضلا عن متدربي سلطة الطيران المدني المصري.

وتستمر الدورة التدريبية، حتى الخميس المقبل، بهدف نشر الوعي والثقافة بالنسبة لحقوق المسافر الجوي وتزويد المتدربين بالقوانين والاتفاقيات الدولية واللوائح المعمول بها.

وبحسب بيان، تعقد الدورة التدريبية تحت إشراف خالد عنتر خبير النقل الجوي بالمنظمة العربية للطيران المدني، ويقوم بإلقاء المحاضرات خلال أيام الدورة الدكتور عصام عبدالمعبود استاذ القانون الدولي.

وتعد دورة "حماية حقوق المسافر الجوي"، هي الرابعة التي تعقدها المنظمة بالتنسيق بين المهندس عبدالنبي منار مدير عام المنظمة، والكابتن سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني، في إطار التنسيق والتعاون الدائم بين المنظمة وسلطات الطيران في الدول العربية من أجل تدريب وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في سلطات الطيران بالدول الأعضاء بالمنظمة.

الطيران المدني المصري العربية للطيران المدني حماية حقوق المسافر الجوي القانون الدولي

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