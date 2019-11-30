للقضاء على فساد المحليات.. برلماني يشيد بتصعيد الشباب للمناصب القيادية

كتب - أحمد علي:

قال المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الإسكان السابق بالبرلمان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حقق حلمًا طال انتظاره بضخ دماء جديدة من الشباب في المناصب القيادية والتي تعد خطوة مهمة لصالح المواطن والدولة المصرية لمحاربة فساد المحليات، وإبراز صورة إيجابية عنها يشعر بها المواطن والقضاء على البيروقراطية والروتين الذي خلّف وراءه سلبيات كثيرة.

وأضاف "والي"، في بيان اليوم، أن المحليات بها ملفات مزدحمة بمشاكل المواطنين من بينها مشروعات خدمية معطلة يأتي على رأس أولوياتها مياه الشرب والصرف الصحي بالقرى والنجوع والمشروعات المعلقة منذ سنوات طويلة إلى جانب ملف الصحة والتموين والتعليم وغيرها من الخدمات التى يحلم المواطنون بتحقيقها له من قبل المسئول وبالتالي سوف يكون هناك رد فعل إيجابى قوي في تحرك هؤلاء الشباب وإحداث نهضة حقيقية في المحليات.

وأوضح، أن الرئيس السيسى وضع الشباب على الطريق الصحيح بتأهيلهم وتدريبهم في مختلف المجالات لتوليهم مناصب قيادية وتنفيذية وصناعة كوادر شبابية جديدة من المحافظين ونوابهم، يكونوا قادرين على تحمل المسئولية واتخاذ القرار، مشيرًا إلى أن تصعيد الكوادر الشبابية سوف يكون له آثار إيجابية قوية على أرض الواقع تصب في صالح المواطنين من خلال العمل والتحرك الميداني للاستماع إليهم وحل مشاكلهم الفردية والجماعية خاصة في القرى والنجوع.