طلب إحاطة بشأن ظاهرة البناء المخالف في الإسكندرية

كتب- محمد نصار:

تقدمت النائبة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، واللواء عاصم الجزار، وزير الإسكان، واللواء محمود شعراوي، والتنمية المحلية، عملًا بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، حول سياسة الحكومة للتصدي لظاهرة البناء المخالف في المحافظة.

وقالت الشبراوي، في طلب الإحاطة: "تُعاني محافظة الإسكندرية من العديد من الأزمات التي تؤرق مواطنيها منذ سنوات طويلة، وبالرغم من تعدد من تولوا منصب محافظ الإسكندرية إلا أنه لا يوجد بينهم من استطاع القضاء على أزمة واحدة من تلك الأزمات، وهو ما نأمل من المحافظ الجديد أن ينجح فيها".

وأضافت: "يأتي ملف البناء المخالف في مقدمة هذه الأزمات المستعصية، ولم يستطع أحد من المحافظين السابقين القضاء على هذا العدد الكبير للمباني المخالفة والتي وصلت إلى 48 ألفًا و600 عقار مخالف جرى بنائه في الفترة من 2006".

وشددت على ضرورة التصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة أصحابها حرصًا على سلامة المواطنين من التعرض للمخاطر.