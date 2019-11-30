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تخصيص مقر إداري لوحدة المرور الميداني بمدينة الشروق

01:39 م السبت 30 نوفمبر 2019
تخصيص مقر إداري لوحدة المرور الميداني بمدينة الشروق

المهندس عبدالرؤوف الغيطي

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتخصيص مقر إداري لوحدة مرور ميداني لتحقيق الانضباط المروري بالمدينة، حيث تمت موافقة هيئة المجتمعات العمرانية على إتاحة المبنى.

وأضاف الغيطي، في بيان له اليوم، أن المبنى الإداري المنفذ والذي يقع بقلب المدينة بجزيرة الطريق الأوسط بجوار الخزان، تم تخصيصه لصالح وزارة الداخلية بنظام نقل الأصول وتبلغ مساحته حوالي (95م2)، بخلاف ساحات الانتظار.

وأوضح رئيس الجهاز أن مقر المرور الميداني سيكون إضافة مهمة للمدينة، نظراً لأهمية الخدمات التي سيقدمها، من خلال عمل حملات مرورية على مدار اليوم للحد من وجود أية تجاوزات مروية وتحقيق السلامة لرواد الطرق.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن ذلك يأتي في ضوء حرص الجهاز على تحقيق السلامة المرورية والانضباط المروري مؤكداً أن الجهاز لن يدخر جهداً في سبيل دعم الخدمات كافة، والتي تهدف لسلامة المواطنين بمدينة الشروق.​

عبدالرؤوف الغيطي مدينة الشروق مرور القاهرة هيئة المجتمعات العمرانية

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