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التنمية المحلية: تنظيم زيارات لمتدربين أفارقة لبرج القاهرة ومجمع الأديان

01:37 م السبت 30 نوفمبر 2019
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كتب- محمد نصار:

واصلت وزارة التنمية المحلية لليوم الثاني على التوالي برنامج الزيارات الترفيهية والسياحية لـ30 كادرًا أفريقيًا من 19 جنسية مختلفة يتم تدريبهم في مركز تدريب سقارة التابع لوزارة التنمية المحلية.

ويتضمن برناج زيارات اليوم الثاني، وفقًا لبيان التنمية المحلية، اليوم السبت، برج القاهرة ومجمع الأديان مع حضور عرض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات.

وأعرب المشاركون في الدورة التدريبية، عن سعادتهم بالزيارات التي تضمنتها الدورة للمناطق السياحية والثقافية في مصر والتي تعكس الحضارة المصرية ودورها التاريخي على مدار العصور مؤكدين على تكرار زيارتهم لمصر عقب انتهاء الدورة مع أسرهم وذويهم للاستمتاع برحلات سياحية وزيارة العديد من مقاصد ومعالم مصر المميزة.​

وزارة التنمية المحلية مجمع الأديان برج القاهرة عرض الصوت والضوء مركز تدريب سقارة

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