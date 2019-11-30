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مرصد الإفتاء يدين حادث لندن الإرهابي ويدعو إلى التصدي لخطابات الكراهية

12:30 م السبت 30 نوفمبر 2019
مرصد الإفتاء يدين حادث لندن الإرهابي ويدعو إلى التصدي لخطابات الكراهية

دار الإفتاء المصرية

كتب- محمود مصطفى:

أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية الهجوم الإرهابي الغادر الذي نفذه أحد الأشخاص باستخدام سكين على جسر لندن وسط العاصمة البريطانية لندن، وقد أودى بحياة شخصين بالإضافة إلى منفذ الهجوم.

وأكد المرصد في بيان له اليوم، أن هذا العمل الإرهابي منافٍ للفطرة الإنسانية ولكافة القيم والشرائع السماوية، مؤكدًا أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، وأن كافة المجتمعات والدول في مرمى نيرانه الخبيثة، وعلى المجتمع الدولي محاربة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب بجميع ألوانه وشعاراته.

وأشار المرصد إلى أن التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي قد اتجه نحو حرب العصابات والعمل السري والحروب السيبرانية بعد هزيمته العسكرية في معاقله، وأن هذا النوع من المواجهة يحمل الكثير من الخطورة نظرًا لصعوبة ملاحقة العناصر الإرهابية وتحديد أهدافها المتوقعة والمحتملة، كما أن هذه الأجواء تشهد نشاطًا كبيرًا للخلايا النائمة والذئاب المنفردة لتكون في طليعة المواجهة.

ودعا المرصد إلى ضرورة تكثيف الجهود في سبيل تجفيف منابع الإرهاب والتطرف، والتصدي إلكترونيًّا للجماعات والتنظيمات الإرهابية وحرمانها من الحصول على عناصر جديدة من خلال الدعايات المضللة والكاذبة لتلك التنظيمات.​

دار الإفتاء المصرية حادث لندن الإرهابي خطابات الكراهية التنظيمات الإرهابية

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