أكثر الكلمات إنتشاراً

حركة المحافظين طارق عامر مشروعات بورسعيد مهرجان القاهرة السينمائي سد النهضة ممالك النار البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

"التعليم العالي" تهنيء العالم المصري محمد البرلسي لفوزه بجائزة "ماكس برنستيل" بفيينا

12:25 م السبت 30 نوفمبر 2019
"التعليم العالي" تهنيء العالم المصري محمد البرلسي لفوزه بجائزة "ماكس برنستيل" بفيينا

فوز الباحث المصري دكتور محمد البرلسي بجائزة ماكس ب

القاهرة- أ ش أ:

هنأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، العالم المصري الشاب الدكتور محمد البرلسي بمناسبة فوزه بجائزة مؤسسة (ماكس برنستيل)، ومعهد الأمراض الجزيئية في فيينا في مجال العلوم الحيوية.

وذكرت الوزارة - في بيان أصدرته اليوم السبت - أن سفارة مصر بفيينا نظمت احتفالًا لتكريم الباحث، بحضور السفير عمر عامر السفير المصري بفيينا، والدكتور عمرو الأتربي المستشار الثقافي المصري بفيينا، ونقل السفير تقدير وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار وإشادته بالعالِم المصري الشاب وبما حققه من إنجازات علمية في مجال تخصصه، كما تم تسليمه ميدالية الوزارة وخطاب تهنئة من الوزير.

وحصل العالم المصري على الجائزة عن بحثه "كيفية مواجهة الخلايا للتشوهات أو الخلايا الجينية" والذي حصل به على درجة الدكتوراه في مجال العلوم الحيوية، حيث توصل من خلال هذا البحث إلى اكتشاف آلية داخل الخلية يمكنها استشعار وجود طفرة جينية داخل الخلية وتعويضها بزيادة إنتاج جين آخر يقوم بوظيفة الجين المشوه.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو الأتربي المستشار الثقافي المصري بفيينا أهمية الجائزة التي حصل عليها العالم الشاب، نظرًا لما تتمتع به المؤسستان المانحتان من سُمعة علمية متميزة باعتبارهما من المؤسسات الدولية المرموقة، مؤكداً أن المعهد الذي تم تسليم الجائزة به يعد واحدًا من أهم المعاهد العلمية في فيينا.​

هذا المحتوى من

محمد البرلسي وزارة التعليم العالي جائزة ماكس برنستيل فيينا

الخبر التالى:

بعد قرار مدها 15 يوما.. كيف تتظلم على استبعادك من بطاقة التموين؟
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد خفضها.. ننشر أسعار الفائدة على الودائع والشهادات وحسابات التوفير في 14 بنكًا