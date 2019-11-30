"التعليم العالي" تهنيء العالم المصري محمد البرلسي لفوزه بجائزة "ماكس برنستيل" بفيينا

القاهرة- أ ش أ:

هنأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، العالم المصري الشاب الدكتور محمد البرلسي بمناسبة فوزه بجائزة مؤسسة (ماكس برنستيل)، ومعهد الأمراض الجزيئية في فيينا في مجال العلوم الحيوية.

وذكرت الوزارة - في بيان أصدرته اليوم السبت - أن سفارة مصر بفيينا نظمت احتفالًا لتكريم الباحث، بحضور السفير عمر عامر السفير المصري بفيينا، والدكتور عمرو الأتربي المستشار الثقافي المصري بفيينا، ونقل السفير تقدير وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار وإشادته بالعالِم المصري الشاب وبما حققه من إنجازات علمية في مجال تخصصه، كما تم تسليمه ميدالية الوزارة وخطاب تهنئة من الوزير.

وحصل العالم المصري على الجائزة عن بحثه "كيفية مواجهة الخلايا للتشوهات أو الخلايا الجينية" والذي حصل به على درجة الدكتوراه في مجال العلوم الحيوية، حيث توصل من خلال هذا البحث إلى اكتشاف آلية داخل الخلية يمكنها استشعار وجود طفرة جينية داخل الخلية وتعويضها بزيادة إنتاج جين آخر يقوم بوظيفة الجين المشوه.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو الأتربي المستشار الثقافي المصري بفيينا أهمية الجائزة التي حصل عليها العالم الشاب، نظرًا لما تتمتع به المؤسستان المانحتان من سُمعة علمية متميزة باعتبارهما من المؤسسات الدولية المرموقة، مؤكداً أن المعهد الذي تم تسليم الجائزة به يعد واحدًا من أهم المعاهد العلمية في فيينا.​