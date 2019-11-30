إحباط تهريب مستلزمات أسنان بـ3 ملايين جنيه في مطار برج العرب

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار برج العرب الدولي محاولة تهريب كمية من مستلزمات جراحات زراعة وطب الأسنان، أخفاها راكب قادم من أسبانيا عبر تركيا على، جسده وداخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها لعيادات الأسنان وتحقيق مكاسب مادية.

اشتبه مستور سالم أبوثلاث رئيس الوردية بالراكب (و. م. ي) مهندس كهرباء قادم مع زوجته من إسبانيا ترانزيت إسطنبول، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة التركية رحلة القادمة من إسطنبول، وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش أمتعة الراكب وتفتيشه ذاتيا، تبين وجود 561 عبوة وأمبولات يستخدم في زراعة الأسنان وقطع معدنية حلزونية ومثبتات لزراعة الأسنان بأحجام ومقاسات وأشكال مختلفة، داخل أنابيب وأكياس صغيرة من البلاستيك الشفاف مخبأة حول خصره وداخل بطانة الجاكت، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 3 ملايين و206 آلاف جنيه.

قرر محمود فرغلي مدير عام جمارك الموانىء الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي للراكب وعرضه على نيابة الشئون المالية والتجارية للتحقيق.​