"الإسكان": رصف ورفع كفاءة الطرق بمدينتي 6 أكتوبر وسوهاج الجديدة

التقلبات الجوية مستمرة.. الأرصاد: أمطار على هذه المناطق يومي الأحد

كتب- محمد عبد الناصر:

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه جار استكمال أعمال الرفع المساحي، وتنفيذ أعمال مرمات بالأسفلت بالحي المتميز، ضمن مشروع رفع كفاءة الحي المتميز بمدينة 6 أكتوبر.

وأضاف الشربيني، في بيان اليوم السبت، تشمل الأعمال رفع كفاءة وتجديد طبقات الأسفلت الموجودة، وتنفيذ شبكة ري حديثة، وتنسيق الموقع وتوسعة لبعض الطرق، وكذا تجهيز أماكن انتظار للسيارات وتنسيق الحدائق وتنفيذ برجولات وممرات، مشيراً إلى أنه سيتم مراعاة كل عناصر أمان الطريق من ممرات للمشاة، ولوحات إرشادية وتحذيرية، بالإضافة إلى توقيع عقد صيانة لأعمال الزراعة، وصيانة لشبكات الري بالمنطقة.

وفي سياق متصل، قال المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، جارٍ تنفيذ أعمال رصف شبكة الطرق الداخلية لمنطقة الزهور بطول 23كم، وذلك في إطار زيادة الخدمات المقدمة لحاجزي قطع الأراضي وسكان المدينة.

وأضاف سالمان، أن إجمالي قطع الأراضي بالمنطقة حوالي ٢٧٥ قطعة أرض، وهي أراض مميزة بمساحات تتراوح ما بين 600 متر و1000 متر، وبها عدد من المشروعات الخدمية، من بينها نادٍ رياضي على مساحة 7 أفدنة، وحديقة على مساحة 2.5 فدان، بالإضافة إلى حضانة ووحدة صحية.​