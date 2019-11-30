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"التخفيض بكرة".. ننشر الأسعار الجديدة للسلع التموينية (20 صنفًا)

11:13 ص السبت 30 نوفمبر 2019
"التخفيض بكرة".. ننشر الأسعار الجديدة للسلع التموينية (20 صنفًا)

السلع التموينية

كتب- محمد سامي:

تبدأ شركات الجملة التابعة لوزارة التموين، غدًا الأحد، صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر ديسمبر، لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالي التموين ومنافذ التوزيع، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا.

كان الدكتور على المصيلحي، وزير التموين قد قرر تخفيض أسعار 4 سلع تموينية أساسية أول ديسمبر المقبل، حيث سيكون سعر كيلو السكر بالبطاقات التموينية بـ8.5 جنيه، بدلاً من 9.5، وسعر عبوة زيت طعام واحد لتر خليطا (صويا وعباد) ليصبح 17 بدلاً من 19 جنيها، وسعر كيلو الأرز 8 بدلاً من 9 جنيهات، وسعر كيلو الدقيق المعبأ بلاستيك 6.5 جنيه بدلاً من 6.75 جنيه؛ وذلك في إطار السعي لتوفير السلع الغذائية على البطاقات التموينية بأسعار وكميات مناسبة.

وينشر مصراوي قائمة أسعار السلع الغذائية المقررة على بطاقات التموين، اعتبارا من غدٍ الأحد.

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  • عاجل:"التخفيض يبدأ غداً".. ننشر الأسعار الجديدة للسلع التموينية (20 صنفًا)