في صحف القاهرة: مصر تتقدم في مؤشر المعرفة ورئيس المجر يزور الأهرامات

القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم السبت، عددا من قضايا الشأن المحلي.

قالت صحيفة (الأهرام) إن مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى وافق، خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على عدد من أسس وآليات مشاركة المطورين العقاريين فى تنفيذ مشروع الاسكان الاجتماعى باعتباره أحد المشروعات القومية على أن يتم اعتماد أسعار البيع وقواعد تخصيص الوحدات من مجلس الوزراء .

وأضافت أن المجلس وافق على توقيع اتفاقية مع صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم لاتاحه وحدات سكنية لمن لم يسبق لهم الحصول على أى وحدات بسعر التكلفة الفعلية كما وافق على تبديل التخصيص بين المواطنين المستفيدين بوحدات سكنية بالمشروع وفقا لشروط منها موافقة الطرفين وأن يكونا فى الاعلان نفسه بالاضافة الى موافقة البنوك الممولة.

وأكدت الصحيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر بدأت تنفيذ برنامج طموح لتطوير وتحديث قطاع البترول ورفع كفاءته لاحداث تطوير وتغيير شامل فى مختلف أنشطته لزيادة اسهامه فى التنمية الشاملة ، مشيرا إلى أنه تم خلال السنوات الخمس الماضية تنفيذ 27 مشروعا لتنمية حقول الغاز باستثمارات تقدر ب 21 مليار دولار ووصول إنتاج مصر إلى 7.2 مليار قدم مكعب غاز يوميا.

وشدد الرئيس على أهمية دعم وإنجاح المساعى الرامية لزيادة التواصل والترابط بين دول القارة الافريقية ، موضحا أن مصر عملت بحكم رئاستها الاتحاد الافريقى وبالمشاركة مع أشقائها على دفع مسيرة التنمية فى القارة وفقا لرؤية أجندة الاتحاد التنموية لعام 2063.

وقالت صحيفة "]الأهرام" "إن الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى استقبل لوبومير بوبوف سفير بلغاريا فى مصر لمناقشة مشروعات التعاون بين البلدين فى مجالات التصنيع المختلفة.

وأضافت أن الجانبين ناقشا آخر مستجدات التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البلغارية في مختلف مجالات التصنيع العسكرى والمدنى لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، كما تناول اللقاء أهم المشروعات التى تقوم بها شركات ووحدات الانتاج الحربى وفى مقدمتها المشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع الجهات المختلفة بالدولة والقطاع الخاص فى إطار خطة التنمية المستدامة لمصر 2020.

وفي الشأن الدولي، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الجزائر هددت بمراجعة وإعادة تقييم علاقاتها مع مؤسسات الاتحاد الاوروبى ردا على لائحة بيان البرلمان الأوروبى التى انتقدت ما اسمته وانتهاكات حقوق الانسان وسير العملية الديمقراطية بها وغير ذلك من انتقادات للوضع الداخلى فى البلاد.

واعتبرت حكومة الجزائر هذه الانتقادات تدخلا سافرا فى الشئون الداخلية مشددة على أن اللائحة تروج لاجندة الفوضى المقصودة بالبلاد وتكشف ازدراء المؤسسات الجزائرية، ومشيرة إلى أن تنفيذ تلك الاجندة فى بعض من الدول الشقيقة.

من جانبها، قالت صحيفة (الجمهورية)، إن مؤشر المعرفة العالمى والذى تصدره منظمة دولية أعلن عن تقدم مصر 16 مركزا فى التعليم قبل الجامعى حيث احتل التعليم قبل الجامعى الترتيب 94 والتعليم العالى 49 والتعليم الفنى 103 والبحث والتطوير والابتكار 83.

وأضافت أن أيسلندا وأيرلندا وسنغافورة والصين واليابان وبلجيكا تصدروا المراكز الأولى فى التعليم قبل الجامعى، وجاءت بريطانيا وسويسرا وكندا والدانمارك والملانيا والسويد فى مقدمة التعليم العالى وسبقت مصر العديد من الدول الهند والصين السعودية الكويت المكسيك كازاخستان جنوب افريقيا واحتلت امريكا وفنلندا وسويسرا وهولندا وبلجيكا مقدمة التعليم التقنى والتدريب المهني.

وأشارت صحيفة "الجمهورية" إلى أن رئيس جمهورية المجر يانوش ادير وعائلته والوفد المرافق له زاروا أمس الجمعة منطقتى اثار الهرم وسفارة، على هامش زيارته الرسمية لمصر، وقال مدير عام آثار الهرم أشرف محيى الدين إن الزيارة فى منطقة أهرامات الجيزة استغرقت قرابة ثلاث ساعات شملت جولة داخل الهرم الاكبر ومتحف مركب خوفووتمثال ابو الهول ومنطقة البانوراما .

وأضافت أن الرئيس المجرى أعرب عن إعجابه الشديد بطريقة بناء الهرم متسائلا عن عدد العمال الذين قاموا ببنائه وعدد الأحجار التى تم استخدامها فيه وكيفية نحت التابوت الجرانيتى الخاص بالملك خوفو والموجود بحجرة الدفن الخاصة به .

وذكرت صحيفة "الجمهورية" أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفي ماتردد من أنباء عن اعتزام الحكومة بيع أراضى هيئة الأوقاف لصالح صندوق مصر السيادي.

وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق، أن وزارة الاوقاف أوضحت أن أراضى هيئة الأوقاف لن تكون تابعة لصندوق مصر السيادى نظرا لانها خاضعة لقوانين خاصة ولا تخضع لقانون الأعمال العام.

كما نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد بشأن توجيه وزارة الاسكان مخصصات بناء الاسكان الاجتماعى لصالح بناء الاسكان الفاخر.

وأكد أن الدولة ملتزمة برعاية البعد الاجتماعى للمواطنين من خلال توفير الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى دون حدوث اى تدخل مع تمويل مشروعات الاسكان الاخرى.

وفي الشأن الدولي، قالت صحيفة "الجمهورية" إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أكد أهمية توحيد جهود بلاده ومنظمة التعاون الإسلامي للتصدى للتهديدات والتحديات وتسوية الصراعات الإقليمية وحل المشاكل الانسانية فى العالم.

وذكرت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن بوتين أعرب عن أمله أن يعزز مؤتمر الرؤية الاستراتيجية روسيا العالم الاسلامى الثقة بين البلدان خاصة أن توقيت انعقاد المؤتمر يصادف الذكرى الخمسين لتأسيس منظمة التعاون الاسلامى التى تتفاعل معها روسيا بنشاط ونجاح فى مختلف المجالات وتضم حاليا 57 دولة.

من جهتها، ذكرت صحيفة (أخبار اليوم)، أن مدينة أسوان تشهد يومى 11 و12 ديسمبر المقبل فعاليات الدورة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبمشاركة عدد من قادة الدول الافارقة ورؤساء الحكومات وممثلى الهيئات الدولية إلى جانب عدد كبير من كبار المسئولين الأوروبيين.

وأضافت أنه سيتم بحث قضايا السلم والأمن في القارة الأفريقية خاصة فى منطقة الساحل الافريقى فى ضوء تزايد وجود التنظيمات الإرهابية فى تلك المنطقة وكذا استراتيجيات الدول الافريقية لمواجهتها إضافة إلى عدد من القضايا الأخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن فعاليات المنتدى تقام فى إطار تدعيم آليات العمل الأفريقى المشترك لمجابهة التحديات المختلفة التي تواجه القارة والتأكيد على ثوابت الموقف المصرى فى التصدى للإرهاب بكافة أشكاله، حيث اعتمد المجتمع الدولى على سياسات جدية وفاعلة لتجفيف منابع الإرهاب والتطرف في القارة الأفريقية.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور محمد معيط وزير المالية قوله "إن التكلفة التى تتحملها الدولة للفرد فى منظومة التأمين الصحى الجديدة تصل إلى 2100 جنيه، مشيرا الى أن الدولة تدعم غير القادرين بنسبة تصل إلى 5 % من الحد الادنى للاجور البالغ حاليا 2000 جنيه بما يعادل 100 جنيه شهريا لكل فرد غير قادر.

وأضاف معيط ان الرئيس السيسى يحرص على المتابعة الدائمة لتطورات النظام الجديد خطوة بخطوة لضمان تطبيقه على الوجه الامثل.

وقالت صحيفة " الاخبار" إن المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكد أن مصر فى طريقها لان تكون دولة رقمية، بالتنسيق بين مختلف الوزارات والمؤسسات بالدول ، مشيرا إلى أن مصر قطعت شوطا كبيرا فى مجال اقتحام مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

وأوضح أن القطاع من أكثر قطاعات الدولة نموا حيث حقق نسبة زيادة بلغت 16% فى الربع الأول من العام المالى الماضي، وبلغ حجم صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 3.6 مليار دولار فى العام المالى 2018 – 2019 مقابل 3.2 مليار دولار فى العام 2017 – 2018 ، لافتا إلى أن زيارات الرئيس السيسى لمعرض "كايرو اى سى تى" كل سنة تعكس اهتمام الدولة بهذا القطاع .

وفي الشأن الدولي، أوضحت صحيفة "الاخبار" أن رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى قدم استقالته حتى يتسنى اختيار حكومة جديدة، مشيرة إلى أن الاستقالة جاءت استجابه لدعوة على السيستانى المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق وعمت الاحتفالات ساحة التحرير وسط بغداد بعد إعلان المهدى تقديم استقالته.