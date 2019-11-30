حدث ليلاً| وفاة برلماني في حفل زفاف ابنته وتحذير من مجزرة في العراق

القاهرة – (مصراوي):

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

وفاة البرلماني محمد بدوي دسوقي إثر أزمه قلبية خلال حفل زفاف ابنته

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، النائب محمد بدوي الدسوقي، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، إثر أزمه قلبية أثناء حفل زفاف ابنته.

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بلاغ من قس ضد مجهول استغل اسمه لنشر منشورات مسيئة للدين الإسلامي

أكد مصدر مسؤول أن أحد القساوسة قدم بلاغًا ضد شخص مجهول لقيامه بإنشاء صفحة إلكترونية منسوبة له ونشر منشورات مسيئة للدين الإسلامي.

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متحدث الزراعة: إقالات الوزارة لضخ دماء جديدة وليست تصفية حسابات

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن قرارات التغيير التي تحدث داخل أروقة الوزارة، تأتي في إطار خطة التطوير التي وضعها الدكتور محمد أبوستيت عبر ضخ دماء جديدة في هذه القطاعات.

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"التعليم" تحدد موعد ومكان اختبارات الدفعة الأولى من المعلمين المقبولين للتعاقد

بدأت بوابة التوظيف الإلكتروني للمعلمين، في إرسال خطابات إلى الدفعة الأولى من المعلمين المقبولين للتعاقد مع وزارة التربية والتعليم، لإجراء الاختبارات الطبية والنفسية، والتي تبدأ يوم 2 ديسمبر المقبل.

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"البلاك فرايداي" في الفيوم| "تخفيضات وهمية".. وإقبال ضعيف

رغم التخفيضات التي وصلت إلى 50% حسبما أعلن أصحاب المحال التجارية بمحافظة الفيوم، تزامنًا مع الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر، المعروفة بالجمعة البيضاء في مصر.

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بالصور- العناني يلقي محاضرة عن الاكتشافات الأثرية المصرية في جامعة بكين

استقبل رئيس جامعة بكين وقيادات كلية الآثار والمتاحف بالجامعة، الدكتور خالد العناني وزير الآثار، الجمعة، حيث ألقى الوزير محاضرة أمام أكثر من 100 طالب وطالبة حول الاكتشافات والمشروعات الأثرية الجديدة والمتاحف في مصر، بحضور أكثر من 100 عالم آثار وأكاديمي.

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تفقد مستشفى شبين.. أول جولة ميدانية لمحافظ المنوفية الجديد

تفقد اللواء إبراهيم أحمد شهاوي محافظ المنوفية الجديد، مساء الجمعة، مستشفى شبين الكوم التعليمي للاطمئنان على الحالة العامة للمستشفى، وذلك عقب وصوله إلى مقر عمله في مكتبه بالديوان العام.

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منظمة حقوقية بالعراق تحذر من وقوع " مجزرة جديدة" في محافظة ذي قار

حذرت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق الجمعة من مخاطر وقوع مجزرة جديدة في محافظة ذي قار (جنوب)، ودعت "عقلاء القوم من ممثلي التظاهرات ووجهاء وشيوخ عشائر ورجال دين إلى التدخل العاجل".

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وزير الدفاع الإثيوبي يعارض خطة رئيس الوزراء لدمج الائتلاف الحاكم في حزب جديد

يواجه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد معارضة من أحد أقرب حلفاءه لاقتراحه لدمج الائتلاف الحاكم في حزب جديد.

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شرطة لندن تحدد هوية منفذ هجوم جسر لندن الإرهابي

قالت السلطات البريطانية إن الرجل الذي قتل شخصين طعنا على جسر لندن أمس الجمعة يدعى عثمان خان (28 عاما).

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الشرطة الهولندية: سقوط 3 مصابين في حادث طعن بأحد شوارع لاهاي

أعلنت الشرطة الهولندية الجمعة، إن 3 أشخاص تعرضوا للطعن في أحد الشوارع التجارية الرئيسية في مدينة لاهاي.

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هولندا تنضم إلى "بعثة أوروبية" لمراقبة مياه الخليج

أعلنت الحكومة الهولندية، إرسال فرقاطة للمشاركة في "بعثة أوروبية" أطلقتها فرنسا وتسعى إلى مراقبة مياه الخليج، حيث اشتد التوتر في الآونة الأخيرة مع إيران.

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فرنسا: استدعاء السفير التركي في باريس احتجاجًا على تصريحات أردوغان

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية استدعاء السفير التركي لدى باريس، احتجاجًا على إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان، لنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التي وصفتها بأنها "غير المقبولة"، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة سكاي نيوز عربية.

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