أكثر الكلمات إنتشاراً

عزل ترامب حادث قطار الأقصر قطار طنطا مقتل البغدادي محاكمة راجح الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أسعار الذهب

وزير الأوقاف يستقبل رئيس المحكمة الدستورية

06:51 م الأحد 03 نوفمبر 2019
وزير الأوقاف يستقبل رئيس المحكمة الدستورية

وزير الأوقاف يستقبل رئيس المحكمة الدستورية

كتب- محمود مصطفى:

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد، المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، في مقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي.

وأطلع وزير الأوقاف رئيس المحكمة الدستورية، على جهود الوزارة في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، ومواجهة الفكر المتطرف.

وأهدى جمعة درع وزارة الأوقاف ومجموعة من إصداراتها الحديثة في مجال تجديد الخطاب الديني، مثمنًا ومقدرًا جهوده والدور الوطني للمحكمة الدستورية وسائر مؤسساتنا القضائية الشامخة.

وزير الأوقاف مختار جمعة رئيس المحكمة الدستورية سعيد مرعي

الخبر التالى:

"مستقبل وطن" يفتتح مقره الجديد في الغربية بحضور رئيس الحزب وقياداته
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان