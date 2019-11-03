صفاء فيصل: إعلام الخدمة العامة في بريطانيا يواجه تحديات كبيرة بسبب "نتفليكس"

كتب- عبدالله عويس:

قالت صفاء فيصل، مدير مكتب "بي بي سي" في القاهرة، إن هيئة الإذاعة البريطانية توصلت إلى صيغة صالحة للتناول على فترات طويلة، فيما يتعلق بالتمويل، ولم يكن ذلك سهلًا، لكن تجربتها كانت سببًا في حفر اسمها على مدى 97 عامًا.

وأضافت خلال الجلسة الثانية بـ"منتدى إعلام مصر"، التي تأتي بعنوان "إعلام الخدمة العامة: الملكية والقرار التحريري" إن المواطن البريطاني يدفع 149 جنيه استرليني، من ضرائبة لخدمات "بي بي سي"، لكن بعض التحديات قائمة، بوجود جيل جديد يستمتع بخدمات أخرى مثل "نتفليكس"، بعيدًا عن ما تقدمه الهيئة، ويحجم عن تلك الضريبة، ما يجعل الهيئة تتعرض لضغوط مالية.

وأشارت إلى وجود صيغة تنظم تلك الضرائب، ورقابة عليه، كما أن المواطن يعتبر "بي بي سي" بمثابة البرلمان، فإن له الحق في الكشف عن مرتبات كبار المذيعين مثلًا، وباستطاعة أي شخص تقديم شكوى أو تساؤل حول المحتوى الذي تنشره "بي بي سي".

ونوهت إلى أن السوشيال ميديا تسحب البساط من تحت الأعلام، لأن به مساحة أوسع، محذرة من ترك بعض القضايا بلا معالجة صحفية.