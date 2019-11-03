وزيرة السياحة تلتقي مسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

كتب- يوسف عفيفي:

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، مع مسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لمناقشة سُبل التعاون الممكنة بين الوزارة والبنك خلال الفترة المقبلة.

وقالت الوزيرة في تغريده لها عبر صفحتها الرسمية "تويتر": "التقيت مع مسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وناقشنا سبل التعاون الممكنة بين وزارة السياحة والبنك خلال الفترة المقبلة.. ومساهمة البنك في دعم تنمية ورفع كفاءة البنية التحتية لقطاع السياحة في مصر، إلى جانب التعاون في مجالات السياحة المستدامة ودمج المجتمعات المحلية".