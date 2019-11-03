أكثر الكلمات إنتشاراً

عزل ترامب حادث قطار الأقصر قطار طنطا مقتل البغدادي محاكمة راجح الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أسعار الذهب

وزيرة السياحة تلتقي مسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

06:25 م الأحد 03 نوفمبر 2019
وزيرة السياحة تلتقي مسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

رانيا المشاط

كتب- يوسف عفيفي:

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، مع مسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لمناقشة سُبل التعاون الممكنة بين الوزارة والبنك خلال الفترة المقبلة.

وقالت الوزيرة في تغريده لها عبر صفحتها الرسمية "تويتر": "التقيت مع مسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وناقشنا سبل التعاون الممكنة بين وزارة السياحة والبنك خلال الفترة المقبلة.. ومساهمة البنك في دعم تنمية ورفع كفاءة البنية التحتية لقطاع السياحة في مصر، إلى جانب التعاون في مجالات السياحة المستدامة ودمج المجتمعات المحلية".

رانيا المشاط وزارة السياحة البنك الأوروبي إعادة الإعمار والتنمية

الخبر التالى:

"الشاعر": يجب إصدار قانون لتداول المعلومات.. وماسبيرو يحتاج إلى مَدد كبير
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان