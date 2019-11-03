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سفير جزر القمر: مناهج الأزهر لها دور كبير في التصدي للأفكار المتطرفة

05:50 م الأحد 03 نوفمبر 2019
سفير جزر القمر: مناهج الأزهر لها دور كبير في التصدي للأفكار المتطرفة

شيخ الأزهر يستقبل سفير جمهورية جزر القمر

كتب- محمود مصطفى:

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، عطاء أفندي، سفير جمهورية جزر القمر لدى القاهرة.

وقال الإمام الأكبر إن الأزهر الشريف يولي اهتمامًا كبيرًا بالدول الأفريقية؛ لمساندتها في مواجهة التيارات المتشددة والمتطرفة التي تهدف لتغيير هويتها، مبديًا استعداد الأزهر لدعم المعهد الأزهري في جزر القمر وإمداده بالمدرسين لبيان صحيح الإسلام وإيصال رسالة الأزهر الوسطية.

من ناحيته، سلّم سفير جزر القمر رسالة خاصة للإمام الأكبر من رئيس جمهورية جزر القمر، عبّر فيها عن شكره لما يقوم به الأزهر في جزر القمر من جهود علمية وتعليمية.

وأعرب سفير جزر القمر عن تقدير بلاده للدعم الكبير الذي يقدمه الأزهر لبلاده، من خلال تقديم المنح لطلاب جزر القمر الدارسين في الأزهر الشريف؛ وهو ما كان له دور كبير في نشر سماحة الإسلام ومواجهة التنظيمات والأفكار المتطرفة.

شيخ الأزهر جزر القمر أحمد الطيب مناهج الأزهر الأفكار المتطرفة

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