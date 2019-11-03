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"أورا للتطوير العقاري": افتتاح حديقة زايد المركزية للجميع الشهر المقبل

05:49 م الأحد 03 نوفمبر 2019
"أورا للتطوير العقاري": افتتاح حديقة زايد المركزية للجميع الشهر المقبل

حديقة زايد المركزية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال هيثم عبدالعظيم الرئيس التنفيذي لشركة "أورا" للتطوير العقاري، إنه سيتم افتتاح حديقة زايد المركزية أمام الجميع الشهر المقبل.

وأضاف عبدالعظيم، أنه تم الانتهاء من تسويق المرحلة الأولى من مشروع "زد الشيخ زايد" بحجم مبيعات وصل لـ5 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن سعر المتر وصل لـ42 ألف جنيه، وفي بعض المناطق سجل سعر المتر 55 ألف جنيه.

حديقة زايد المركزية هيثم عبدالعظيم شركة أورا التطوير العقاري

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