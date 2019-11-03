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"جيش وشعب في حب الوطن".. المنطقة الشمالية العسكرية تنظم ندوة توعوية لطلبة الجامعات

05:34 م الأحد 03 نوفمبر 2019
"جيش وشعب في حب الوطن".. المنطقة الشمالية العسكرية تنظم ندوة توعوية لطلبة الجامعات

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم ندوة توعوية لطلبة ا

القاهرة- (مصراوي):

قال المتحدث العسكري، إنه في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أواصر التواصل الاجتماعي مع المجتمع المدني، نظمت المنطقة الشمالية العسكرية، ندوة تثقيفية بمشاركة 500 شاب من شباب الجامعات، وعناصر من مقاتلي المنطقة الشمالية العسكرية والقوات البحرية والجوية.

وبدأت الفعاليات بزيارة الطلبة معرض الأسلحة والمعدات والقاعة التاريخية لقيادة المنطقة الشمالية العسكرية، كما قدّمت عناصر من قوات الصاعقة، عرضًا في فنون الاشتباك والمهارات القتالية المختلفة، أظهرت ما يتمتع به رجال الصاعقة من شجاعة وحرفية عالية في الأداء القتالي.

أعقب ذلك بدء فعاليات ندوة التوعية حيث قامت والدة الشهيد نقيب "عمر سلامة" بالتحدث عن نجلها وحياته العسكرية والشخصية حتى استشهاده، كما ألقى الفريق عبدالمنعم خليل، محاضرة عن انتصارات أكتوبر المجيدة، وتحدث الدكتور محمد الجندي خلال الندوة عن حروب الجيل الرابع والمخاطر الأمنية للاستخدام الخاطئ لتكنولوجيا المعلومات، ثم قدمت فرقة الموسيقى العربية فقرة غنائية لعدد من الأغاني الوطنية.

وفي نهاية الندوة كرّم قائد المنطقة الشمالية العسكرية، عددًا من أسر الشهداء ومصابي العمليات وطلبة الجامعات والمتميزين من رجال المنطقة الشمالية العسكرية.

حضر الندوة عدد من المحافظين ورؤساء الجامعات ومديري الأمن.

القوات المسلحة المنطقة الشمالية العسكرية ندوة توعية طلبة الجامعات

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