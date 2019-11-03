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وزير الآثار يفتتح مؤتمر "علماء المصريات" بحضور 500 مشارك

05:29 م الأحد 03 نوفمبر 2019
وزير الآثار يفتتح مؤتمر "علماء المصريات" بحضور 500 مشارك

الدكتور خالد العناني

كتب- محمد عاطف:

افتتح الدكتور خالد العناني وزير الآثار، فعاليات المؤتمر الدولي الثاني عشر لعلماء المصريات، بحضور 500 مشارك.

ويناقش المؤتمر عدة أوراق بحثية ذات محاور رئيسية، تتمثل في تاريخ مصر القديمة، وتاريخ علم المصريات، والتعريف بالطرق الحديثة المستخدمة في أعمال الحفائر الأثرية، وإدارة المواقع الأثرية والترميم، وعلوم الآثار والتكنولوجيا، والمتاحف الأثرية، إضافة إلى الفن والعمارة، واللغة والأدب، والمعتقدات الدينية، والحياة الاجتماعية فى مصر القديمة.

بالإضافة إلى مناقشة التحديات والمشكلات التي تواجه الآثار المصرية، وكيفية التغلب عليها.​

خالد العناني وزارة الآثار مؤتمر علماء المصريات تاريخ مصر القديمة

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