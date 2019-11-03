المحكمة العمالية تقضي بأحقية العاملين بـ"مصر للإسكان" في تغيير وصف عقودهم إلى دائم

كتب - يوسف عفيفي:

قضت المحكمة العمالية، بأحقية العاملين بشركة "مصر الجديدة للإسكان والتعمير"، في تغيير وصف عقودهم من مؤقت إلى دائم.

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، في بيان اليوم الأحد، إن النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، كانت قد تقدمت بطلب إحالة ملف النزاع بين النقابة والشركة إلى التحكيم كمرحلة أخيرة، وذلك بعد فشل مرحلة المفاوضة الجماعية، ومرحلة الوساطة بعدم الوصول للتسوية الودية بين طرفي النزاع وذلك طبقا لنص المادة (180-189) من قانون العمل 12 لسنة 2003.

وصدر الحكم من محكمة استئناف القاهرة دائرة 161 عمال سابقًا و8 عمال حاليًا، برئاسة المستشار الدكتور كمال عاطف رئيس هيئة التحكيم، وأبو بكر عبيد رئيس عضو المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالله البنداري رئيس عضو المحكمة، ومحمد عبدالقادر عبد الله، شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير (أرباب العمل)، وفريد إبراهيم الأزهري محكم النقابة العامة للبناء والأخشاب، وجيهان عبدالمنعم محكمة وزارة القوى العاملة، وأمين سر عاشور رجب إبراهيم.