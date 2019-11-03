"صحة النواب" توصي بالانتهاء من تطوير مستشفيات القليوبية

كتبت - ميرا إبراهيم:

أوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، بالانتهاء من تطوير بعض المستشفيات في محافظة القليوبية، وفقًا للجدول الزمني المحدد، وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية الناقصة، لتحسين الخدمة الصحية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب حاتم عبدالحميد، بشأن تدني مستوى الخدمة العلاجية بمحافظة القليوبية، وفشل الشبكة الإلكترونية بالمجالس الطبية المتخصصة.

ودعت اللجنة إلى الالتزام بالنسبة لمستشفى القناطر، بالجدول الزمني كما أقرته الحكومة في أبريل 2020، للانتهاء من تطوير المستشفي.

وأكد رئيس اللجنة، أنه بالنسبة لطلب الإحاطة الخاص بفشل الشبكة الإلكترونية بالمجالس الطبية المتخصصة، فإنه سيظل مفتوحًا في الاجتماعات.​