"الشئون العربية" بالنواب تدعو اللبنانيين للمحافظة على مقدرات وطنهم

القاهرة- أ ش أ:

أكدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب برئاسة أحمد رسلان حرص القيادة السياسية على استقرار وأمن لبنان، داعية الأشقاء اللبنانيين إلى المحافظة على مقدرات وطنهم ومؤسسات دولتهم وجيشهم، والاصطفاف لمواجهة أي مؤامرات قد تحاك ضد لبنان.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون العربية، اليومالأحد؛ لمناقشة آخر تطورات الوضع في لبنان بحضور نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المشرق العربي السفير خالد أنيس.

ودعا رئيس اللجنة إلى سرعة تشكيل حكومة جديدة تهتم بأمور لبنان وتحقق أهداف الثورة بعد استقالة حكومة سعد الحريري، مطالبًا بضرورة رفع القوى الإقليمية يدها وعدم التدخل في الشأن الداخلي اللبناني.. مؤكدًا أن الأزمة سوف تمر ويخرج منها لبنان أكثر قوة كما حدث في الأزمات السابقة.​