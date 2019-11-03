برلماني يحذر من تأثير قانون البيانات الشخصية على الاستثمار.. وعبدالعال يعلق

كتبت - أحمد علي وميرا إبراهيم:

أبدى شريف فخري، عضو مجلس النواب، اعتراضه على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، محذرًا من أن يكون هذا القانون سببًا في التأثير على الاستثمار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة تقرير لجنة الاتصالات وتكنولوجيا الموضوعات حول مشروع قانون حماية البيانات الشخصية.

وانتقد النائب، ما وصفه تقييد الحريات في التشريع المنظور أمام البرلمان، لافتًا إلى أن هناك تزايد في العقوبات الواردة في بعض مواد القانون.

وشدد "فخري"، على أهمية المواءمة بين حماية البيانات الشخصية للمواطنين، وفي نفس الوقت الحرية بما يسمح بزيادة الاستثمارات في قطاع الاتصالات بمصر.

من جهته رد الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، قائلا: "انت متأثر بالقانون الكندي وهو قانون متحرر"، متابعا: "نتمنى أن نصل إلى ما وصلت إليه كندا".