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    السيسي يتابع تطبيق الحد الأدنى للأجور.. والمالية: انتهاء التنفيذ في نوفمبر

    02:31 م الأحد 03 نوفمبر 2019
    السيسي يتابع تطبيق الحد الأدنى للأجور.. والمالية: انتهاء التنفيذ في نوفمبر

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتب- أسامة علي:

    اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي برئيس الوزراء ووزير المالية لمتابعة التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور على مستوى المؤسسات والجهات الحكومية بالجمهورية.

    وأكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي اطلع على ما قامت به وزارة المالية لتنفيذ القرار.

    وقال متحدث الرئاسة، أن وزير المالية أوضح أن إجمالي الجهات الحكومية المخاطبة بالقرار عددها 3286 نفذت معظمها قرار رفع الحد الأدنى، وأن جميع الجهات المتبقية ستنتهي من إجراءات التنفيذ بنهاية شهر نوفمبر الحالي.

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