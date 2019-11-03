صورة.. ضبط أقراص مخدرة في أماكن حساسة على جسد راكبة بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

ضبطت سلطات التأمين بمطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة، أخفتها راكبة داخل ملابسها في أماكن حساسة بجسدها.

وبحسب بيان، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية معها.

اشتبهت سلطات التأمين في راكبة، استوقفها ضابط الشرطة، أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب طائرة الاتحاد المتجهة إلى أبوظبي، وقامت الشرطيات بتفتيشها ذاتيا عثر معها على 148 قرصا لعقار ليريكا المخدر، و18 قرصا لعقار التامول المخدر، أخفتها على جسدها في أماكن حساسة.

أمر اللواء حسين منيع مساعد وزير الداخلية لأمن المطار القاهرة الدولي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإلغاء سفرها.