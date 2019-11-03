ياسر عبدالعزيز: الحريات ليست الشرط الوحيد لضمان صحافة جيدة
كتب- مصطفى علي:
قال ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، إن مصر لديها رؤية دستورية لتنظيم عمل الصحافة، مضيفا: "لو طبقت الجوانب التشريعية سيكون أن جيد، رغم أن القوانين وضعت على عجل".
وأوضح عبدالعزيز: مفهوم الصحافة الجيدة له معايير، كما أنه تراجعت معدلات الثقة لـ42 % في الصحافة العربية، وفقا لاستفتاء جرى إجراءه على 7000 شخص، من بينهم مصريين.
وأضاف عبدالعزيز: الحريات ليست الشرط الوحيد لضمان صحافة جيدة ولكنها شرط هام، مستدركًا: مصر متراجعة في مجال الحريات نظرا لأن القائمين على مجلس الإعلام لم يقوموا بواجبهم.
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