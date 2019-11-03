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    الإسكان تعلن موعد تسليم أول شقق في العاصمة الإدارية ونقل الوزارات

    12:58 م الأحد 03 نوفمبر 2019
    الإسكان تعلن موعد تسليم أول شقق في العاصمة الإدارية ونقل الوزارات

    العاصمة الإدارية

    كتب- محمد عبدالناصر:

    قال المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، إنه يجرى نقل الحكومة إلى بالعاصمة الإدارية الجديدة في يونيو 2020.

    وأضاف عمارة خلال مؤتمر التطوير العقاري الرابع اليوم الأحد، أن نقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية سيحدث طفرة كبيرة بالمدينة.

    وأشار إلي أن شهر إبريل المقبل سيشهد تسليم أول شقق في الحي السكني الثالث، بعد طرح 3 آلاف وحدة في الفترة الماضية، لافتا إلى أن الحي السكني الثالث يضم 25 ألف شقة.

    وأشار نائب رئيس الهيئة، إلى أنه يجرى تنفيذ القطار المكهرب والمونوريل لنقل الموظفين من وإلى العاصمة الإدارية.

    العاصمة الإدارية عبد المطلب عمارة هيئة المجتمعات العمرانية وزارة الإسكان مؤتمر التطوير العقاري الرابع

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