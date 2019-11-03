المشاط تغادر مطار القاهرة متوجهة إلى بريطانيا للمشاركة في بورصة لندن للسياحة

كتب- يوسف عفيفي:

غادرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، مطار القاهرة الدولي متوجهة إلى العاصمة البريطانية لندن على رأس وفد من قطاع السياحة الحكومي والخاص للمشاركة في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة التي تنعقد خلال الفتـرة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن.

وبحسب بيان اليوم، أشارت المشاط الى حرص الوزارة على المشاركة في فعاليات هذه البورصة لكونها من أهم المعارض السياحية الدولية، بالإضافة إلى أنها أحد أهم التجمعات المهنية لصناع القرار السياحي على مستوى العالم، مؤكدة أهمية المشاركة هذا العام لاسيما بعد قرار الحكومة البريطانية برفع قيود الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ مما سيكون له مردود إيجابي كبير على زيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق البريطاني ليس إلى مدينة شرم الشيخ فحسب ولكن إلى المقاصد السياحية المصرية بوجه عام.

وأضافت أن القرار البريطاني باستئناف الطيران إلى شرم الشيخ يؤكد قناعة السلطات البريطانية بالأمن والأمان الذي تتمتع به مصر خاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز منظومة الأمن على كافة المستويات سواء في المطارات أو المناطق السياحية.

وأكدت الوزيرة، أهمية المشاركة في المعارض السياحية الخارجية باعتبارها أحد الأدوات الهامة للتسويق والترويج، مشيرة إلى اهتمام الوزارة بالكيف وليس الكم حتى تكون كافة مشاركات الوزارة فى المحافل الدولية فعالة وتليق بمكانة مصر، إلى جانب حرصها علي استخدام التكنولوجيا التفاعلية الحديثة والوسائط الرقمية والتي أصبحت السمة في تصميم الأجنحة المصرية بما يتماشى والاتجاهات التسويقية العالمية، موضحة أن بورصة لندن الدولية للسياحة العام الماضي كانت قد شهدت بداية الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في المعارض الخارجية لوزارة السياحة.

وقالت إن الوزارة تحرص خلال مشاركتها فى هذه المعارض السياحية الدولية على إلقاء الضوء على الركائز الأساسية للحملة الترويجية لمصر وهم الترويج لكل مقصد سياحي على حدة Branding By Destination، والترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير GEM2020، وحملة People 2 People.

هذا ومن المقرر أن تعقد الدكتورة رانيا المشاط خلال فعاليات هذه البورصة عدة لقاءات سياسية ومهنية، بالإضافة إلى اللقاءات الإعلامية لاستعراض التطور الذي تشهده صناعة السياحة في مصر، والتعرف على مطالب منظمى الرحلات التسويقية والترويجية ومقترحاتهم لدعم التعاون معهم خلال الفتـرة القادمة لزيادة السياحة الوافدة إلى مصر من هذا السوق السياحي الهام.

كما تزور الوزيرة، خلال مشاركتها في البورصة، المعرض المؤقت للملك توت عنخ آمون الذي افتتحه الدكتور خالد العناني وزير الآثار يوم الجمعة الماضي بقاعة ساتشي بلندن.

وتشارك مصر سنويًا في هذا المعرض الهام، والجناح المصري هذا العام يتكون من طابقين دور أرضي مساحته 630 م2 ودور علوي تبلغ مساحته ما يزيد عن 100م2، ويبلغ عدد العارضين المشاركين بالجناح المصري نحو 56 منشأة سياحية منها 28 فندق و27 شركة من بينهم شركة مصر للطيران، بالإضافة إلى الاتحاد المصري للغرف السياحية، ويخصص الجناح لكل شركة شاشة منفصلة يتيح لها عرض المادة الخاصة بها.

وتشهد بورصة لندن الدولية للسياحة، سنويًا مشاركة ما يقرب من نحو 5000 شركة عارضة من كبـرى منظمي الرحلات ووكلاء السياحة والسفر من مختلف دول العالم، وتحظى بحضور أكثـر من 30000 زائر من المهتمين والمتخصصين فى مجال السياحة والسفر، إلى جانب المشاركة الجماهيرية والإعلامية الكبيـرة خلال فترة انعقاد المعرض.​