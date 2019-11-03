عميد إعلام القاهرة: المعايير الصحفية لا تتغير باختلاف الأزمنة وعلى الصحفيين تطوير أدواتهم

كتب- عبدالله عويس:

قالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن منتدى إعلام مصر قدم نجاحا كبيرا خلال دورته الأولى، وسيحقق نجاحا أكبر خلال دورته الثانية.

وأضافت خلال فعاليات اليوم الأول لمنتدى إعلام مصر، الذي ينظمه النادي الإعلامي التابع للمبادرة الدنماركية المصرية للحوار إن اختيار عنوان الدورة "مناخ الصحافة الجيدة: الشروط والتحديات القائمة" ناجح تماما.

وأشارت إلى أن المعايير الصحفية باختلاف الأزمنة، ستظل ثابتة، كالموضوعية وعدم التحيز والتوازن، ومن المفترض أن يخضع لها الجميع، إضافة إلى الأخلاقيات المهنية المتبعة، وهي جميعا تقود إلى صحافة جيدة، وهي ما يجب أن يسعى إليه الجميع، خاصة في ظل التحديات الكببرة التي تفرض نفسها على الصحافة في عصر التواصل

وطالبت هويدا جميع الصحفيين، بتطوير أدواتهم طيلة الوقت، لمواكبة المستجدات التي تطرأ على المهنة بشكل سريع، موضحة أن الصحافة الرقمية فرضت نفسها بشكل كبير على الساحة الإعلامية.​