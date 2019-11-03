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    الإسكان: طرح "أراضي التخصيص المباشر" لحاجتنا إلى السيولة

    11:36 ص الأحد 03 نوفمبر 2019
    الإسكان: طرح "أراضي التخصيص المباشر" لحاجتنا إلى السيولة

    الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

    كتب- محمد عبدالناصر:

    قال المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن الهيئة لا تتجه خلال هذه الفترة الحالية لطرح سندات لتمويل مشروعاتها.

    وأضاف عمارة خلال مؤتمر التطوير العقاري الرابع اليوم الأحد، أن الهيئة لجأت لطرح الأراضي بآلية التخصيص المباشر، خلال الفترة الماضية لحاجتها إلى السيولة، لافتا إلى أن مصر تمر بمرحلة غير مسبوقة في مجال البناء، تحتاج إلى تضافر الجهود، مؤكدا أن هناك إرادة سياسية لبناء مصر الحديثة.

    وأشار عمارة، إلى أن وزارة الإسكان تقوم بدورها التنموي وليست منافسا للقطاع الخاص بل تدعمه، من خلال المشاركة في الإسكان الاجتماعي، وآلية التخصيص المباشر للأراضي، فضلاً عن نظام المشاركة في تنفيذ محطات المياه والصرف والكهرباء.​

    هيئة المجتمعات العمرانية مؤتمر التطوير العقاري تخصيص أراضي

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