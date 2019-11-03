استجابة لرغبة السكان.. إقامة مطبات للتهدئة بطريق البراميتر بمدينة السادات

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأن الجهاز استجاب بشكل فوري لرغبة أولياء الأمور والسكان بالمدينة الذين حضروا لمقر الجهاز، وطالبوا بضرورة إنشاء مطبات صناعية على طريق البراميتر للتهدئة وحفاظًا على أروح أبناء المدينة.

وقال المهندس أمين غنيم، في بيان، اليوم الأحد: "قامت إدارة الطرق بجهاز المدينة على الفور بالتنسيق مع إدارة المرور بمدينة السادات لاختيار أنسب المواقع لتنفيذ المطبات عليها تلبية لرغبة أولياء الأمور وحفاظًا علي أرواح المواطنين".

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة السادات: "يهيب جهاز تنمية مدينة السادات بسائقي المركبات بعدم تخطي السرعة القانونية في السير على مثل هذه الطرق"، مشيرًا إلى أنه سيتم رصد المخالفات بالتنسيق مع إدارة المرور بالمدينة.

كما شدد رئيس الجهاز على إدارة النظافة والتجميل بوضع علامات إرشادية فسفورية مع دهان المطبات بدهانات فسفورية لبيان مواقع المطبات لقائدي المركبات لمنع الحوادث وحفاظًا على المركبات.