  • عاجل:بمناسبة المولد النبوي.. الحكومة تعلن موعد الأجازة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عزل ترامب حادث قطار الأقصر قطار طنطا مقتل البغدادي محاكمة راجح الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أسعار الذهب

    مدير البرامج بـ"ماسبيرو" يكشف عن القناة الناقلة لأمم أفريقيا المؤهلة للأولمبياد

    11:25 ص الأحد 03 نوفمبر 2019
    مدير البرامج بـ"ماسبيرو" يكشف عن القناة الناقلة لأمم أفريقيا المؤهلة للأولمبياد

    ماسبيرو

    كتب - مصطفى علي:

    قال المخرج إبراهيم مبارك، مدير عام البرامج الرياضية بالقناة الأولى بالتليفزيون المصري، إن التليفزيون انتهى من جميع التجهيزات الخاصة ببطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، والتي تقام خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري.

    وأضاف "مبارك"، في تصريحات لمصراوي، اليوم الأحد، أن قناة "تايم سبورتس" ستبث البطولة أرضيًا مثلما حدث في أمم أفريقيا، لأن البطولة تقام على أرضنا وهو حق قانوني كامل لنا، لافتًا إلى أنه سيتحدد غدًا كافة التفاصيل الخاصة بكيفية وآليات تصوير وإخراج ونقل المباريات بعد انتهاء التجهيزات الخاصة بذلك.

    وأوضح، أن التليفزيون المصري سيبذل قصارى جهده لإسعاد المواطنين وتقديم البطولة لهم بشكل يليق بمكانة مصر وبصورة تشبه ما كانت عليه في بطولة أمم أفريقيا في يونيو الماضي.

    ماسبيرو أمم أفريقيا أوليمبياد طوكيو 2020 القناة الناقلة لأمم أفريقيا

    الخبر التالى:

    استجابة لرغبة السكان.. إقامة مطبات للتهدئة بطريق البراميتر بمدينة السادات
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان