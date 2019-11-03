مدير البرامج بـ"ماسبيرو" يكشف عن القناة الناقلة لأمم أفريقيا المؤهلة للأولمبياد

كتب - مصطفى علي:

قال المخرج إبراهيم مبارك، مدير عام البرامج الرياضية بالقناة الأولى بالتليفزيون المصري، إن التليفزيون انتهى من جميع التجهيزات الخاصة ببطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، والتي تقام خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري.

وأضاف "مبارك"، في تصريحات لمصراوي، اليوم الأحد، أن قناة "تايم سبورتس" ستبث البطولة أرضيًا مثلما حدث في أمم أفريقيا، لأن البطولة تقام على أرضنا وهو حق قانوني كامل لنا، لافتًا إلى أنه سيتحدد غدًا كافة التفاصيل الخاصة بكيفية وآليات تصوير وإخراج ونقل المباريات بعد انتهاء التجهيزات الخاصة بذلك.

وأوضح، أن التليفزيون المصري سيبذل قصارى جهده لإسعاد المواطنين وتقديم البطولة لهم بشكل يليق بمكانة مصر وبصورة تشبه ما كانت عليه في بطولة أمم أفريقيا في يونيو الماضي.