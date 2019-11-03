حدث ليلًا: حريق هائل في الإسكندرية.. وترامب يقلص أعداد اللاجئين

القاهرة – (مصراوي):

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

بالصور- حريق هائل بمصنع بلاستيك ببرج العرب..والدفع بـ 9 سيارات إطفاء

اندلع حريق هائل، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، بمصنع بلاستيك بمدينة برج العرب الجديدة غربي الإسكندرية، دون حدوث إصابات.

بالصور- إخلاء عقار مائل في دمنهور.. ولجنة هندسية لفحصه

أخلت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة، عقار مائل بمنطقة البطاط بحي بأبو الريش بمدينة دمنهور، وجرى فرض كردون أمني، وفصل جميع المرافق عن العقار حفاظًا على الأرواح.

ترامب يقلص الحد الأقصى للاجئين الجدد إلى أدنى مستوى له

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا بتقليص الحد الأقصى لعدد اللاجئين الجدد المسموح باستقبالهم في الولايات المتحدة في السنة المالية الجديدة إلى 18 ألف لاجئ.

"دعاية رائعة".. السياحة تعلق على زيارة كاتي بيري إلى الأهرامات

أشادت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للمكاتب الداخلية بوزارة السياحة، بزيارة المطربة العالمية، كاتي بيري، إلى أهرامات الجيزة في مصر مع صديقها البريطاني أورلاندو بلوم

تريزيجيه يعلق على هدفه الأول في الدوري الإنجليزي

لق محمود حسن "تريزيجيه" لاعب نادي أستون فيلا، عل هدفه في مرمى ليفربول، مساء السبت، مؤكدا أنها اللحظة الأهم بالنسبة له في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي.