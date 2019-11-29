​الثلاثاء.. "بيت الحكمة" يناقش وضع مصر ضمن مبادرة "الحزام والطريق"

كتب- محمد عاطف:

يعقد "صالون بيت الحكمة الثقافي" الذي تنظمه مؤسسة بيت الحكمة للاستثمارات الثقافية، ندوته الثانية، مساء الثلاثاء المقبل، تحت عنوان "مصر على مبادرة الحزام والطريق".

وقال الدكتور أحمد السعيد الرئيس التنفيذي لمؤسسة "بيت الحكمة" للاستثمارات الثقافية بالدول العربية والصين، إن الندوة الثانية لصالون بيت الحكمة الثقافي الشهري، والتي تعقد تحت عنوان "مصر على مبادرة الحزام والطريق"، يتحدث فيها السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والدكتور مصطفى إبراهيم نائب رئيس مجلس الأعمال المصري – الصيني، والدكتور أحمد حلمي أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري.

وأضاف السعيد أن الصالون سيبدأ ندوته الثانية التي يديرها الإعلامي أحمد سليمان، بعرض كتاب "الحزام والطريق.. ماذا ستقدم الصين للعالم؟" وتعرضه مترجمة الكتاب الدكتورة شيماء كمال رئيس قسم اللغة الصينية في كلية الألسن بجامعة بني سويف.

وأوضح أن الندوة ستركز على الاستفادة المتبادلة بين مصر ومبادرة الحزام والطريق، وما يمكن أن يقدمَه كل منهما للآخر، وكيف يمكن لمصر تحويل المبادرة إلى فرصة لتعظيم الاستفادة منها، والمحاذير التي يجب عليها أن تتوخاها، والسلبيّات التي يمكن أن تتعرضَ لها وكيفية تلافيها في حال وجودها.

كما ستبحث الندوة أهمية أن تكون مصر لاعبًا فاعلًا بالمبادرة، ويكون لديها القدرة على التأثير الايجابي في المبادرة ككل، وألا تكون مجرد عضو من 170 عضوًا؛ بحسب الرئيس التنفيذي لمؤسسة بيت الحكمة.

ويُعَدّ "صالون بيت الحكمة الثقافي"، أول صالون ثقافي مصري، مهتم بالشأن الصيني ومناقشة تطوراته في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والثقافية والأدبية والاجتماعية.

والصالون أيضًا نافذة للتعرف منها وخلالها على الصين في مختلف المجالات، والوقوف على نقاط القوة في التجربة الصينية، وكيفية الاستفادة منها في مصر والمنطقة العربية، والتعرف عن قرب على الثقافة الصينية والنموذج الصيني في الحكم والسياسة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن "صالون بيت الحكمة الثقافي" يعقد دوريًّا في الثلاثاء الأول من كل شهر، بمقر المؤسسة، مشيرًا إلى أنه قد يعقد بعض جلساته خارج المؤسسة؛ بهدف تعميم الاستفادة ونشر الثقافة الصينية.​