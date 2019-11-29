الأوقاف: جلسة الحوار الوطني الرابعة بعنوان "علاقة الحديث في الشأن العام بالأمن القومي"

كتب - محمود مصطفى:

علاقة الحديث في الشأن العام بالأمن القومي المصري في لقاء الأوقاف والأهرام التحضيري لمؤتمر الشأن العام.

تعقد وزارة الأوقاف، جلسة الحوار الوطني التحضيرية الرابعة لمؤتمر الشأن العام الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر صحيفة الأهرام، السبت السادس من ديسمبر الجاري.​

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها الجمعة، أن الجلسة الرابعة تعقد تحت: "علاقة الحديث في الشأن العام بالأمن القومي المصري"، بحضور نخبة وطنية تضم دبلوماسيين ومتخصصين في قضايا الأمن القومي وعلماء دين وسياسيين وقانونيين ومفكرين وكتاب وإعلاميين، للخروج برؤية وطنية حول هذا المحور بصفة خاصة وقضايا الشأن العام بصفة عامة، تمهيدا لإعداد التصور الوطني العام للمؤتمر.