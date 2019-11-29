الأوقاف: 4 ملايين جنيه حصيلة صناديق النذور أكتوبر الماضي

كتب- محمود مصطفى:

قال عثمان محمد عثمان مدير عام الحسابات الخاصة، إن صناديق النذور حققت أعلى عائد شهري في تاريخها في أكتوبر الماضي، وبلغت عائدات الصناديق في شهر أكتوبر 4 ملايين و130 ألف جنيه، مضيفًا أن ذلك جاء في ضوء ضوابط الحوكمة التي اتخذتها وزارة الأوقاف في كل شئونها المالية، ما انعكس إيجابًا على جميع إيرادات الوزارة.

جدير بالذكر أن إجمالي إيرادات النذور كانت في عام 2013-2014 نحو 7 ملايين جنيه في العام كاملًا، وارتفع في العام المالي 2018-2019م إلى نحو 30 مليون جنيه بزيادة قدرها نحو 300% عن عام 2013-2014م، وجاء شهر أكتوبر 2019م ليحقق أعلى عائد شهري في تاريخ الوزارة، كما حققت الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 12 مليون و749 ألف جنيه.