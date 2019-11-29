أكثر الكلمات إنتشاراً

حركة المحافظين طارق عامر مشروعات بورسعيد مهرجان القاهرة السينمائي سد النهضة ممالك النار البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

برلماني: "الإسكان الاجتماعي" إنجاز لم يحدث في مصر منذ عقود

08:47 م الجمعة 29 نوفمبر 2019
برلماني: "الإسكان الاجتماعي" إنجاز لم يحدث في مصر منذ عقود

شقق الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة

كتب- أحمد علي:

قال المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان الأسبق بمجلس النواب، إن مشروع الإسكان الاجتماعي واحدًا من أكبر وأضخم المشروعات القومية التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة، مضيفًا أن المشروع أنهى مشكلة كبيرة كانت تؤرق مصر على مدار عقود ماضية.

وأشار البرلماني في بيان له اليوم الجمعة، إلى أن هناك شائعات خبيثة تطلق حول المشروع، منها مزاعم توجيه مخصصاته لصالح بناء السكن الفاخر، قائلًا إن تلك الشائعات كذب فج يستهدف الإساءة للمشروع الكبير.

وأشار في بيان له اليوم، إلى نفي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، هذه الشائعات جملة وتفصيلًا، وتأكيدها أنه لا صحة لتوجيه مخصصات وحدات بناء الإسكان الاجتماعي لصالح بناء الإسكان الفاخر، وأن الدولة ملتزمة برعاية البعد الاجتماعي للمواطنين من خلال توفير الإسكان الاجتماعي، وتمويله من موازنة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، دون أي تداخل مع تمويل مشروعات الإسكان الأخرى.

وشدد والي، على أنه في إطار حرص الدولة على توفير وحدات إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل، تم إطلاق برنامج "الإسكان الاجتماعي" عام 2014، بهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، وتم بالفعل تنفيذ مئات الآلاف من الوحدات به وتسليمها لأصحابها.

علاء والي الاسكان الاجتماعي مجلس النواب

الخبر التالى:

وزيرة الثقافة تفتتح ملتقي الأراجوز والعرائس التقليدية الأول
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر دوري أبطال أفريقيا.. النجم الساحلي 1 - 0 الأهلي