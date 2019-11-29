برلماني: "الإسكان الاجتماعي" إنجاز لم يحدث في مصر منذ عقود

كتب- أحمد علي:

قال المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان الأسبق بمجلس النواب، إن مشروع الإسكان الاجتماعي واحدًا من أكبر وأضخم المشروعات القومية التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة، مضيفًا أن المشروع أنهى مشكلة كبيرة كانت تؤرق مصر على مدار عقود ماضية.

وأشار البرلماني في بيان له اليوم الجمعة، إلى أن هناك شائعات خبيثة تطلق حول المشروع، منها مزاعم توجيه مخصصاته لصالح بناء السكن الفاخر، قائلًا إن تلك الشائعات كذب فج يستهدف الإساءة للمشروع الكبير.

وأشار في بيان له اليوم، إلى نفي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، هذه الشائعات جملة وتفصيلًا، وتأكيدها أنه لا صحة لتوجيه مخصصات وحدات بناء الإسكان الاجتماعي لصالح بناء الإسكان الفاخر، وأن الدولة ملتزمة برعاية البعد الاجتماعي للمواطنين من خلال توفير الإسكان الاجتماعي، وتمويله من موازنة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، دون أي تداخل مع تمويل مشروعات الإسكان الأخرى.

وشدد والي، على أنه في إطار حرص الدولة على توفير وحدات إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل، تم إطلاق برنامج "الإسكان الاجتماعي" عام 2014، بهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، وتم بالفعل تنفيذ مئات الآلاف من الوحدات به وتسليمها لأصحابها.