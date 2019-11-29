بالصور- العناني يلقي محاضرة عن الاكتشافات الأثرية المصرية في جامعة بكين​

كتب- محمد عاطف:

استقبل رئيس جامعة بكين وقيادات كلية الآثار والمتاحف بالجامعة، الدكتور خالد العناني وزير الآثار، اليوم الجمعة، حيث ألقى الوزير محاضرة أمام أكثر من 100 طالب وطالبة حول الاكتشافات والمشروعات الأثرية الجديدة والمتاحف في مصر، بحضور أكثر من 100 عالم آثار وأكاديمي.

وخلال المحاضرة، استعرض وزير الآثار الاكتشافات الأثرية المتعددة التي تمت خلال الفترة القصيرة الماضية، والتي لاقت تغطية إعلامية واسعة النطاق على المستوى الدولي بشكل عام والإعلام الصيني بوجه خاص، فضلًا عن المتاحف و المشروعات الأثرية العديدة التي تم افتتاحها للجمهور بما يسهم في مزيد من الرواج السياحي.

وأشار وزير الآثار إلى عدد من المشروعات القومية الجارية مثل مشروع ترميم قصر البارون إمبان بمصر الجديدة، والمقرر افتتاحه قريبًا وتحويله إلى معرض يروي تاريخ حي مصر الجديدة وهليوبوليس، بالإضافة إلى الأعمال الجارية لتطوير المتحف القومي للحضارة المصرية واستقباله للمومياوات الملكية في مركب مهيب من المتحف المصري بالتحرير، منوهًا إلى الأعمال الجارية للمضي قدمًا في إنشاء المتحف المصري الكبير، الذي من المقرر افتتاحه في الربع الأخير من عام 2020.

واستفسر الطلاب الصينيين، على العديد من المشروعات الأثرية في مصر، وأشادوا بالاكتشافات الأخيرة التي ساهمت في زيادة الطلب على السياحة الصينية إلى مصر، والتقطوا الصور التذكارية مع الوزير.

وبعد المحاضرة، اصطحب رئيس الجامعة وزير الآثار في جولة تفقدية في متحف الجامعة، وناقشا تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والجامعة في مجال العمل الآثري والحفائر والمتاحف وتدريب العاملين.