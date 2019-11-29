"مستقبل وطن" يناقش استعدادات عودة السائح البريطاني ومسار العائلة المقدسة

كتبت- ميرا إبراهيم:

عقدت أمانة شئون السياحة والآثار في حزب مستقبل وطن، برئاسة النائب مجدي بيومي، اجتماعًا موسعًا، لمناقشة خطة عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة، بمشاركة هشام زعزوع، الأمين المساعد لأمانة شئون السياحة والأثار بالحزب.

واستعرض الاجتماع اليوم الجمعة، مناقشة تشريعات السياحة العلاجية، ومسار العائلة المقدسة، بالإضافة إلى استعدادات المنشآت السياحية لعودة السياحة البريطانية.

ورحب بيومي بقرار بريطانيا، بعودة رحلات الطيران البريطانية والسياحة الإنجليزية إلى مدينة شرم الشيخ من جديد بعد توقف دام 4 سنوات.

وأشار رئيس اللجنة، خلال كلمته في الاجتماع، إلى ضرورة إعداد حملة تسويقية ودعائية كبيرة في السوق الإنجليزية لاستقطاب السياح لزيارة مصر مع إعداد برامج سياحية قوية تلبي احتياجات السائح الإنجليزي.​