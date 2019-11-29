رئيس المجر يغادر مطار القاهرة عقب لقاء السيسي

كتب- محمد عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الجمعة، يانوش أدير رئيس جمهورية المجر، عقب زيارة رسمية للبلاد استغرقت 3 أيام على رأس وفد رفيع المستوى، التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبحث القضايا المشتركة.

وعقد الرئيس السيسي، مع نظيره المجري، جلسة مباحثات ثنائية موسعة ضمت وفدي البلدين، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، فضلًا عن التعاون في مجال تطوير قطاع السكك الحديدية، والذي يعد من ضمن الأولويات المهمة، التي تعول عليها الدولة المصرية في إحداث نقلة نوعية في عملية التنمية الجارية حاليًا بخطوات متسارعة.

كما بحث الرئيسان تعظيم التعاون بين البلدين في مجال تكنولوجيا تحلية المياه وتعظيم الاستفادة من مواردها، والتعاون في مجال الزراعة والري، بالإضافة إلى التعاون في مجال الطاقة بمختلف أنواعها، في ضوء حرص البلدين على تنويع وتأمين مصادرهما من الطاقة.

واستعرض الرئيسان خلال المباحثات عددًا من الملفات الإقليمية، وأكد الرئيسان أهمية تضافر الجهود للتوصل إلى حلول سلمية لمختلف الأزمات بالمنطقة بما يحفظ كيان الدولة الوطنية بالمقام الأول.