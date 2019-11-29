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الأحد.. "عاشق الروح" برؤية عماد الشاروني في الأوبرا

07:16 م الجمعة 29 نوفمبر 2019
الأحد.. "عاشق الروح" برؤية عماد الشاروني في الأوبرا

الموسيقار عماد الشاروني

كتب- محمد عاطف:

تحت عنوان "عاشق الروح"، يقدم الموسيقار عماد الشاروني، باقة من أهم وأشهر مؤلفات موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، برؤية متطورة عصرية وتوزيعات جديدة بمصاحبة الأوركسترا الخاص به الذي يجمع الآلات الشرقية والغربية، ويضم مجموعة من أمهر العازفين، خلال الحفل المقام في الثامنة مساء الأحد المقبل الموافق الأول من ديسمبر على المسرح الكبير.

يشار إلى أن الموسيقار عماد الشاروني يعد أحد نجوم التلحين والتوزيع الموسيقي في تسعينيات القرن العشرين، وتعاون مع العديد من المطربين الذين ظهروا في هذه الفترة وباتوا علامات في تاريخ الأغنية المصرية والعربية منهم محمد منير، مدحت صالح، محمد الحلو، علي الحجار، علاء عبدالخالق، محمد فؤاد، سميرة سعيد، ورجاء بلمليح.

وهاجر الشاروني إلى استراليا وأمضى بها أكثر من 20 عامًا، حقق فيها انتشارًا واسعًا، وبعد عودته إلى مصر قدم سلسة حفلات بدار الأوبرا المصرية حققت نجاحًا كبيرًا.​

عماد الشاروني محمد عبدالوهاب دار الأوبرا المصرية

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