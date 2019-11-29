الزراعة: ارتفاع صادرات مصر من المحاصيل لأكثر من 5 ملايين طن

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 5 ملايين طن، وأظهر التقرير الذي تلقاه وزير الزراعة حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن إجمالي الصادرات، كان خلال الفترة من أول يناير 2019 وحتى 27 نوفمبر الحالي.

وأكدت الزراعة، أن الصادرات بلغت 5 ملايين و100 ألف و630 طنًا من المنتجات الزراعية بزيادة 220 ألف و178 طنًا عن المدة نفسها من العام الماضي، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان.

وأضاف أبوستيت أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغ مليون و764 ألف و841 طنًا، بالإضافة إلى تصدير 687 ألف و842 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 551 ألف و158 طن بصل، محتلًا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 113 ألف و378 طنًا، في حين احتل الرمان المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 114 ألف و167 طنًا، بينما احتلت صادرات مصر من الثوم المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 30 ألف و252 طنًا، بينما احتلت صادرات مصر من المانجو المركز السابع بإجمالي 33 ألف و427 طنًا، تليها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 20 ألف و483 طنًا، والفاصوليا في المركز التاسع بإجمالي كمية بلغت 16 ألف و29 طنًا، والجوافة في المركز العاشر بإجمالي 9450 طنًا، والخيار في المركز الحادي عشر بإجمالي 7696 طنًا، والفلفل في المركز الثاني عشر بإجمالي 6159 طنًا، والباذنجان في المركز الأخير بإجمالي 2608 أطنان.​