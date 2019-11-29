جولة لرئيس المجر في الأهرامات وسقارة

كتب- محمد عاطف:

استقبلت صباح اليوم الجمعة، منطقتي آثار الهرم وسقارة، بانوش أدير رئيس جمهورية المجر وزوجته وابنته، والوفد المرافق لهم.

وقال أشرف محيي الدين مدير عام آثار الهرم، إن الزيارة في منطقة أهرامات الجيزة استغرقت 3 ساعات، وشملت الهرم الأكبر من الداخل ومتحف مركب خوفو وتمثال أبو الهول ومنطقة البانوراما.

وأبدى رئيس جمهورية المجر، إعجابه الشديد بطريقة بناء الهرم، متسائلاً عن عدد العمال الذين شاركوا في البناء وعدد الأحجار التي تم استخدامها، وكيفية نحت التابوت الجرانيتي الخاص بالملك خوفو، الموجود في حجرة الدفن الخاصة به.

ثم توجه الوفد إلى متحف مركب خوفو، وقدم رئيس آثار منطقة الهرم وسقارة، شرحًا حول طريقة تجميع المركب ومراحل ترميمها، كما أبدى الرئيس الضيف انبهاره بضخامة تمثال أبو الهول وطريقة نحته، وشغفه لمعرفة تاريخ التمثال.

وأشار محيي الدين، إلى أن الرئيس الضيف، حرص على زيارة كل المزارات الأثرية بالمنطقة، مبديًا إعجابه الشديد بالحضارة المصرية، والتقط الصور التذكارية في مختلف المناطق، ومنطقة البانورما.

وقال صبري فرج مدير عام آثار سقارة، إن زيارة الرئيس الضيف وحرمه وابنته والوفد المرافق لهم، تضمنت الهرم المدرج ومقبرة ايدوت ومقبره مِحو ومتحف ايمحتب بسقارة.

وأوضح فرج، أن رئيس المجر أبدى انبهاره ببناء المجموعة الجنائزية للهرم المدرج للملك زوسر وجمال وروعة النقوش بالمقابر وألوانها، كما أبدى إعجابه بروعة الباب الوهمي الخاص بمقبرة محو، الذي كان يشغل منصب وزير بالإضافة إلى القطع المعروضة بمتحف ايمحتب ومومياء مرنرع.